Центр местной активности 11-го округа проведет для кировчан опрос «Важность грядущей переписи населения-2021». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Опрос запустят в соцсети ВКонтакте с 11 по 30 января включительно. Он выявит, насколько кировчане осведомлены о ВПН-2021.По итогам исследования центр местной активности подготовит памятку для жителей Октябрьского района о правилах проведения, целях, задачах и сроках переписи.Напомним, в этом году грядет Всероссийская перепись населения. Последняя проходила в нашей стране 10 лет назад. Сейчас Кировская область активно готовится к мероприятию – обновляет адресный фонд.