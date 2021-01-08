Сегодня,8 января, в Антарктиде установили необычный указатель, на котором зафиксировано расстояние до Кирова. Он появился в окрестностях станции «Восток». «Табличка» сильно отличается от всех остальных, прибитых к верстовому столбу. Она сделана в виде дирижабля. Установил указатель наш земляк Захар Акулов. Он рассказал, как придумал для него оригинальную форму.- Строгать еще одну однотипную деревяшку не хотелось, - пояснил Захар Акулов. - И над обликом указателя я долго не думал - дирижабль «Киров», очевидно же!Идею подсказала игра из серии стратегий Red Alert (2 и 3 части).Как отмечает сам Захар Акулов, это пока единственный указатель на Киров в Антарктиде и Антарктике. Правда, на верстовых столбах возле станций «Мирный» и «Беллинсгаузен» еще отмечено расстояние до Котельнича.