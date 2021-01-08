В четверг, 7 января, отдыхавшие компании в одном из кафе города Слободского распивали алкоголь. Видимо употребление спиртных напитков сыграло свою роль в конфликте между двумя посетителями. Словесный конфликт привел к серьезным последствиям. 58-летний мужчина выхватил нож и ударил в грудь 41-летнего потерпевшего. Нападавший сразу сбежал с места происшествия. А сотрудница заведения взывала «скорую» и полицию. Правда, потерпевший скончался.Сотрудники правоохранительных органов быстро установили, где находится подозреваемый и задержали его. Выяснилось, что он был знаком с потерпевшим.Следователи Слободского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Кировской области проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Они собирают все доказательства. Решается вопрос о заключении задержанного под стражу.