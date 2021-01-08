Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 8 января.Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 230 новых случаев заражения коронавирусом. За этот же период выздоровело 303 человека.В инфекционных госпиталях сейчас находятся 3128 жителей области, у 2709 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 2615 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 419 кировчан диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 113 пациентов с коронавирусом, 20 из них - на ИВЛ.В домашних условиях проходят лечение 13112 пациентов.За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 5558 исследований на COVID-19. Обследование на КТ прошел 601 житель региона. «Скорая помощь» выезжала на вызовы 2 014 раз.По статистике сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в регионе еще один пациент скончался от новой инфекции. Всего за время пандемии скончались 238 жителей области.