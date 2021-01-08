В среду, 6 января, в 18 часов 40 минут произошло лобовое столкновение автомобиля ВАЗ-2115 и грузовика МАЗ. ЧП случилось на 20-ом км автодороги Южный обход в Кирове. В результате аварии водитель отечественной легковушки погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Кировской области.Всего за выходные дни с 5по 7 января на территории Кировской области произошло 9 ДТП, в которых 1 человек погиб и 8 получили травмы.Госавтоинспекция Кировской области напоминает всем участникам дорожного движения о том, что важно соблюдать скоростной режим в соответствии с погодными условиями и обстановкой на дорогах. Сотрудники ГИБДД также призывают водителей не садиться за руль в нетрезвом состоянии.