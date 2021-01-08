Этой зимой в Кирове организовали четыре открытых общегородских катка. Ледовые площадки появились не только на Театральной площади, но и в парке им. Гагарина у Филармонии, а также в Коминтерне, на стадионе на улице Павла Корчагина, 39 и в парке ЛПК в Нововятске.Правда, кировчане не довольны качеством льда. Так, в соцсетях жители областного центра жаловались на неровности на катке на Театралке. Как пояснили в управлении дорожной и парковой инфраструктуры, заливать и шлифовать лед на всех четырех площадках должно АО «Гордормостстрой».6 января подрядчик отреагировал на жалобы, очистив и пролив каток на главной городской площади. Площадки за филармонией, в Нововятске и Коминтерновском подрядная организация приводит в порядок по заявкам предпринимателей, которые обслуживают эти катки.В УДПИ отметили, что наибольшей популярностью пользуется каток в парке им. Гагарина. Здесь можно взять коньки напрокат и перекусить: в специально организованных киосках можно купить выпечку и горячий чай или кофе. Такие же услуги есть в Нововятском районе и на стадионе на улице Павла Корчагина.А покататься на коньках горожане могут еще на территории спортивной школы олимпийского резерва № 8 и стадионе спорткомплекса «Россия».К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелями интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:Почта: kp@kp-kirov.ruТелефон: 89229016635Группа Вконтакте