Как сообщает региональная прокуратура, в 10 случаях подрядчики незаконно продлили сроки исполнения госконтрактов по поставке и монтажу спортивно-оздоровительных комплексов. Причем в ряде случаев их сдвинули неоднократно. Общая цена договоров составила более 25 миллионов рублей. Кроме того, обманным путем составлялись и дополнительные соглашения к контрактам. Из-за них невозможно взыскать пени за просрочку в бюджет муниципального образования. Подобные нарушения обнаружили в Подосиновском, Кикнурском, Мурашинском, Яранском, Омутнинском, Нолинском, Санчурском, Кильмезском, Куменском и Малмыжском районах Кировской области.Прокуратура внесла представления виновникам и завела дела об административном правонарушении. Также ведомство подало в суд 10 исков, чтобы незаконные допсоглашения к контрактам признали таковыми по факту. Четыре из них уже удовлетворили, остальные находятся на стадии рассмотрения. Когда требования признают законными, подрядчиков станет возможно оштрафовать за просрочку договора.