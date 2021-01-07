В ближайшем времени кировчане могут основательно замерзнуть. Правда, не все - лишь несколько сотен. На сайте КТК появился график о плановом отключении отопления в кировских домах на 8 января.Так, померзнуть придется жителям следующих домов:- №24, 24а по улице Милицейской;- №125, 127а,129а по улице Ленина;- №138, 139 по улице Свободы.Подать отопление в эти дома планируют тем же днем. Причина - дефект на теплосетях. Напоминаем, что кировчане, сидящие без отопления или горячей воды, могут посмотреть график отключений или подать жалобу на отсутствие ресурса на сайте КТК.