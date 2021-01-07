По информации регионального Минздрава на 7 января, в области выявили 229 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. В инфекционных стационарах медики оказывают помощь 3070 пациентам. Из них у 2588 человек выявили пневмонию, еще у 386 жителей - «диагностические» пневмонии.В отделении реанимации и интенсивной терапии остаются 116 пациентов с коронавирусом. Из них 20 человек - на ИВЛ. В амбулаторных условиях лечатся 13104 жителя. С выздоровлением выписали 409 пациентов.По данным федерального оперштаба на сайте стопкоронавирус.рф, за сутки умерших от коронавируса кировчан нет. Общее число смертельных случаев - 237.Лаборатории региона выполнили 3442 исследования на COVID-19 и 614 исследований легких на компьютерных томографах. Бригады скорой помощи обслужили 1921 вызов.