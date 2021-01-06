По информации регионального Минздрава на 6 января, в области выявили 234 новых случая заражения коронавирусом с симптомами заболевания. В инфекционных стационарах медики оказывают помощь 3216 пациентам. Из них у 2663 человек выявили пневмонию, еще у 434 жителей - «диагностические» пневмонии.В отделении реанимации и интенсивной терапии остаются 116 пациентов с коронавирусом. Из них 19 человек - на ИВЛ. В амбулаторных условиях лечатся 13093 жителя. С выздоровлением выписали 392 пациентов.По данным федерального оперштаба на сайте стопкоронавирус.рф, за сутки в инфекционных стационарах региона скончались два человека. Общее число смертельных случаев - 237.Лаборатории региона выполнили 3216 исследований на COVID-19 и 617 исследований легких на компьютерных томографах. Бригады скорой помощи обслужили 2008 вызовов.