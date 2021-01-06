Прокуратура Нововятского района проводит доследственную проверку по факту пожара в многоквартирном жилом доме по улице Пушкина. Кроме того, на контроле ведомства находится вопрос о предоставлении погорельцам жилья из маневренного фонда.Напомним, что возгорание произошло в одной из квартир утром 5 января текущего года. По информации пресс-службы регионального Следкома, в пожаре погибла 58-летняя женщина.Ее 35-летний сын попытался спастись и выпрыгнул из окна. Мужчина получил травмы, он скончался в машине скорой помощи.