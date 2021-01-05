По информации регионального оперштаба на 5 января, в Кировской области выявили 233 новых заразившихся коронавирусом. В инфекционных госпиталях оказывают помощь 3 247 пациентам. Из них у 2 692 человек - пневмония, у 437 - «диагностическая пневмония».В отделении реанимации и интенсивной терапии остаются 115 пациентов с коронавирусом, 20 из них подключены к ИВЛ. В амбулаторных условиях лечатся 12 928 жителей. С выздоровлением от коронавируса выписали 399 человек.За сутки в лабораториях региона выполнили 611 исследований легких на компьютерных томографах и провели 3 007 исследований на коронавирус. Бригады скорой помощи выезжали на вызов 2 062 раза.По данным сайта стопкоронавирус.рф, скончался еще один пациент стационара. Общее число смертельных случаев - 235.