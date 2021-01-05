В региональном Роспотребнадзоре сообщили о снижении заболеваемости ОРВИ на 3,67% по сравнению с предыдущей неделей. С 28 декабря по 3 января на 0,56% стали реже болеть малыши в возрасте до двух лет, на 10,39% - дети с трех до шести лет, на 8,05% - в возрасте от семи до 14 лет, на 0,8% - старше 15 лет.При этом показатель заболеваемости ОРВИ остается выше эпидемического порога на 9,06% по региону и на 12,26% - по областному центру.Чтобы обезопасить себя, жителям рекомендуют сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте. Также кировчанам советуют использовать маски, регулярно мыть руки с мылом и обрабатывать поверхности антисептиками. Кроме того, стоит ограничить контакты с теми, кто имеет признаки заболевания.