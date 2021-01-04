В Кирове продолжаются плановые отключения электричества. Технические работы на трансформаторах продолжаются. 5 января света вновь не будет в поселке Чистые пруды.Как и 4 января, электричество отключат только на двух улицах: на Зеленой и Ромашковой. Жителей домов на этих улицах отключат от ресурса в 8.00. Подача света запланирована на 17.00.График отключения электричества в Кирове на 5 января:Для уточнения информации сотрудники АО «Горэлектросеть» просят обращаться по телефонам 564-034 или 255-977.