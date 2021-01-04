Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 4 января.Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 230 новых случаев заражения коронавирусом. За этот же период выздоровело 408 человек.В инфекционных госпиталях сейчас находятся 3 194 человека. Из них у 2 790 пациентов COVID-19 подтвержден, а у 2 651 человека болезнь осложняется пневмонией. У 404 граждан диагностировали пневмонию, но результаты тестов на коронавирус пока не поступили.118 пациентов с диагнозом «коронавирус» находятся в реанимациях и отделениях интенсивной терапии. Из них 22 человека подключены к аппарату ИВЛ.12 801 пациент находятся на домашнем лечении.Лаборатории региона за прошедшие сутки провели 3 174 исследований на COVID-19. Компьютерную томографию легких прошли 534 человека. Бригады скорой помощи за минвшие сутки выехали в общей сложности 2 037 раза.По статистике сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в регионе от инфекции умер еще один человек. Таким образом, за весь период наблюдений в регионе умерло 234 человека (+1). Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 0,96% (средний по России - 1,79%).Напомним, что в Кировской области с 1 декабря создан единый короткий номер справочной службы по COVID-19 - 122. По нему можно также записаться на вакцинацию от коронавируса. Звонок - бесплатный как с мобильного, так и стационарного телефона.