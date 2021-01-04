В УМВД России по Кировской области обратился 33-летний житель города. Мужчина рассказал, что хотел купить музыкальный инструмент, но нарвался на мошенника.На популярном сайте кировчанин нашел объявление о продаже синтезатора в Смоленске. Мужчина перевел мошеннику 10 тысяч рублей предоплаты. После этого аферист отправил покупателю фото с транспортной накладной. После этого на счет интернет-грабителя поступили еще 10 тысяч.Однако товар так и не дошел до покупателя. Кировчанин обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело, личность мошенника устанавливается. «Комсомолка» рекомендует выбирать товары только в проверенных интернет-магазинах и сервисах. Если товар приобретается у собственника, нужно договориться о встрече, чтобы лично оценить качество покупки.