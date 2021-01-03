В Слободском женщина зарезала своего сожителя. Не исключено, что причиной стала банальная ревность. Информацию сообщает региональный Следком.Тело 51-летнего мужчины с колото-резаной раной шеи нашли вечером 2 января 2021 года в одной из квартир Слободского. Как считает следствие, в тот же день погибший выпивал со своей 47-летней сожительницей. В какой-то момент между парой вспыхнула ссора, и в пылу конфликта женщина схватила нож, полоснув по горлу гражданского мужа. Несчастный скончался на месте.Сейчас женщину задержали, решается вопрос о заключении ее под стражу. Все обстоятельства произошедшего, а также мотивы конфликта, устанавливают следователи. Убийце грозит от шести до пятнадцати лет тюрьмы.