В праздничную ночь, к сожалению, не обошлось без трагедий. За первые сутки января 2021 года в Кировской области в двух пожарах погибли люди. Информацию сообщает региональное ГУ МЧС.Один из смертельных пожаров произошел в микрорайоне Пригородном города Кирово-Чепецка. Огонь вспыхнул в двухквартирном доме по улице Новостроевской, в 06.28. В результате сгорели крыша и перекрытие, пострадали стены дома и имущество. На месте происшествия спасатели обнаружили труп 62-летнего мужчины. Сейчас предположительной причиной пожара считают недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.Вторая трагедия произошла парой минутой позже, в 06.30, в селе Черновское Шабалинского района. На автостоянке по улице Большевиков вспыхнула «Лада Калина». Машина в итоге сгорела полностью. На месте пожара обнаружили тело хозяина автомобиля, 26-летнего молодого человека. Сейчас причина трагедии устанавливается.Всего за 1 января 2021 года в Кировской области произошло 10 пожаров, в которых погибли два человека. Пострадавших нет.