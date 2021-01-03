В Советском районе на трассе столкнулись четыре легковушки. К счастью, в аварии никто не погиб, однако пострадали пятеро человек. Информацию передает областная ГИБДД.Авария произошла 3 января в 12.30 на 109 км автодороги Киров-Советск-Яранск. По предварительным данным, на трассе столкнулись «Тойота Королла», «Лада Ларгус», «Киа Рио» и «Лада Калина». Пока обстоятельства, при которых произошло столкновение, неизвестны. В результате ДТП травмы получили пять человек.Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции, проводятся регулировочные действия. Движение по трассе частично ограничили. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства совершения аварии.