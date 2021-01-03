Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 3 января.Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 227 новых случаев заражения коронавирусом. За этот же период выздоровело 238 человек.В инфекционных госпиталях сейчас находится 3334 жителя области, у 2952 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 2798 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 382 кировчанин диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 119 пациентов с коронавирусом, 24 из них - на ИВЛ.В домашних условиях проходят лечение 12719 пациентов.За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 1601 исследование на COVID-19. На КТ обследовали 562 жителей региона. «Скорая помощь» выезжала на вызовы 2009 раз.По статистике сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в регионе еще два пациента скончались от новой инфекции. За весь период наблюдений в регионе умерли 233 человека (+2). Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 0,96% (средний по России - 1,79%).Напомним, что в Кировской области с 1 декабря создан единый короткий номер справочной службы по COVID-19 - 122. По нему можно также записаться на вакцинацию от коронавируса. Звонок - бесплатный как с мобильного, так и стационарного телефона.