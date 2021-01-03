В Кировской области объявили метеопредупреждение. Из-за заморозков в регионе сегодня ожидается гололед. Подробности сообщает местное ГУ МЧС со ссылкой на кировский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.Так, утром и днем 3 января местами по Кировской области ожидаются гололед и изморозь. Жителям региона стоит быть еще более осторожными и внимательными. Кроме того, на дорогах также прогнозируются накаты и гололедица. Автомобилистам советуют быть бдительными, соблюдать оптимальный скоростной режим и необходимую дистанцию до впереди идущего транспорта. Пешеходам - не спешить переходить дорогу, пока они не убедятся, что водители их видят и пропускают.Напомним, что все новогодние каникулы обещают быть снежными и прохладными. Подробнее почитать о прогнозе погоды на праздничные дни можно здесь.