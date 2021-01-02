В субботу днем, 2 января, в Слободском районе на 626 км федеральной автодороги Кострома-Шарья-Киров-Пермь произошла крупная автомобильная авария с участием семи машин.- 55-летний водитель автомобиля «КамАЗ» столкнулся с двумя встречными грузовыми автомобилями DAF, - сообщили в ГИБДД. - После этого грузовик съехал с дороги и наехал на стоящий автомобиль Hyundai. Последний откинуло на припаркованный Ford Transit. Затем «КамАЗ» врезался в стоящие автомобили Opel Astra и Hyundai Getz.В ДТП пострадал водитель автомобиля «КамАЗ», ему была оказана медицинская помощь. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, осуществляющие регулировочные действия.