В Кирове пройдут плановые отключения электричества, которые затронут десятки домов в поселке Чистые пруды. Компания «Горэлектросеть» проведет технические работы на трансформаторных подстанциях.Электричество пропадет лишь в поселке Чистые пруды. От отключения света пострадают две улицы Зеленая и Ромашковая. Время отсутствия ресурса с 8.00 до 17.00.График отключения электричества в Кирове на 4 января:Для уточнения информации сотрудники АО «Горэлектросеть» просят обращаться по телефонам 564-034 или 255-977.