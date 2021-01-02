На трассе «Вятка» столкнулись два автомобиля: три человека получили травы. Информацию о ДТП сообщили в областной Госавтоинспекции.В пятницу, 1 января, в Орловском районе произошло лобовое столкновение двух легковушек. По предварительной информации, 51-летний водитель Nissan Almera врезался во встречный автомобиль Lada Vesta.- В результате происшествия три человека получили травмы: 24-летний водитель автомобиля Lada Vesta (не госпитализирован), водитель автомобиля Nissan Almera и его 36 -летняя женщина-пассажир получили травмы (госпитализированы).В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства произошедшего.За минувшие двое суток в Кировской области произошло 12 ДТП, в которых 18 человек получили травмы.Госавтоинспекция Кировской области напоминает участникам дорожного движения о строгом соблюдении правил дорожного движения и недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения.