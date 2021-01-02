Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 2 января.Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 231 новый случай заражения коронавирусом. За этот же период выздоровело 269 человек.В инфекционных госпиталях сейчас находится 3248 жителей области, у 2879 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 2733 человека болезнь осложняется пневмонией. Еще у 369 кировчанина диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 116 пациентов с коронавирусом, 18 из них - на ИВЛ.В домашних условиях проходят лечение 12724 пациента.За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 1983 исследования на COVID-19. На КТ обследовали 495 жителей региона. «Скорая помощь» выезжала на вызовы 1789 раз.По статистике сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в регионе еще один пациент скончался от новой инфекции. За весь период наблюдений в регионе умерли 231 человек (+1). Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 0,96% (средний по России - 1,79%).Напомним, что в Кировской области с 1 декабря создан единый короткий номер справочной службы по COVID-19 - 122. По нему можно также записаться на вакцинацию от коронавируса. Звонок - бесплатный как с мобильного, так и стационарного телефона.