В настоящее время готовность участка дороги Опарино – Альмеж составляет более 60%. В региональном министерстве транспорта сообщили, что работы одновременно ведутся на двух пусковых комплексах: Опарино – Латышский (12,3 км) и Латышский – Альмеж (14,3 км).- Общая протяженность участка составит 26,63 км, - сообщили в министерстве. - Работы ведутся в соответствии с утвержденным календарным графиком производства работ, ввести объект в эксплуатацию планируется до ноября 2021 года.Общий объем средств за три года строительства составит 1,1 млрд рублей.Напомним, что работы на данном участке возобновились в 2019 году, а строительство началось еще в 2013 году, но вскоре оно было приостановлено из-за смены подрядчиков.