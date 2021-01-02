Кировские росгвардейцы задержали воришку, который пытался украсть из магазина продукты. Об инциденте сообщили в пресс-службе регионального ведомства.Недавно на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал «тревога» из магазина, расположенного на улице Горького. Прибывший экипаж росгвардии обнаружил мужчину, который пытался вынести из торгового зала продукты на сумму около 500 рублей.Подозреваемого удалось задержать. Им оказался 39-летний житель областного центра. Кроме того, выяснилось, что мужчина уже находится в розыске за аналогичное преступления.