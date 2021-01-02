В новогоднюю ночь в регионе прибавилось жителей. Первый новорожденный в 2021 году появился на свет в Кировском областном клиническом перинатальном центре. Мальчик родился спустя час и пять минут после боя курантов. Это третий ребенок в семье 36-летней кировчанки, сообщили в пресс-службе областного министерства здравоохранения.Всего в родильных отделениях города Кирова в первый день 2021 года появились на свет 10 малышей - 7 мальчиков и 3 девочки. В 2020 году первым ребенком родившемся в новогоднюю ночь стала девочка.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелями интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:Почта: kp@kp-kirov.ruТелефон: 89229016635Группа Вконтакте