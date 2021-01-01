На сайте госзакупок появился лот на приобретение пяти новых автобусов для АО «Автотранспортное предприятие» города Кирова. Организация планирует приобрести машины ПАЗ-320415-04 «Vector Next» или их эквивалент.Все автобусы должны быть белого цвета. В каждой машине по условиям аукциона предполагается не менее 19 сидячих мест при общей вместимости до 70 пассажиров. Начальная стоимость контракта - 21 млн 640 тыс. рублей.Предприятие планирует закупить новые, 2020 года выпуска, автобусы с пробегом не более 1000 километров. И, конечно, они ничем не должны быть обременены. Кроме того, в условиях прописано, что поставщик должен быть официальным дилером завода-изготовителя. Кроме того, у продавца должен быть сертифицированный заводом-изготовителем сервисный центр на территории нашего региона.Заявки можно подать до 11 января 2021 года. Аукцион пройдет 14 января. Автобусы нужно будет поставить в «АТП» в течение 10 дней после заключения контракта.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелями интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:Почта: kp@kp-kirov.ruТелефон: 89229016635Группа Вконтакте