В прокуратуре Кировской области сформировали план проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год.К концу 2020 году в федеральную государственную информационную систему «Единый реестр проверок» было внесено 58 планов органов государственного и муниципального контроля и предложено более 6 тысяч проверок. Но на основании постановления правительства «Об особенностях формирования ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год...» запрещено проведение плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства. Кроме того, продолжительность плановых проверок, дата начала которых наступает позже 30.06.2021 года, сократили.В связи с этим прокуратура Кировской области скорректировала свой план проверок, отклонив более 1/3 мероприятий.Проверить, включена ли организация в план проверок на 2021 год можно в сети Интернет на сайтах контролирующих органов, а также на Едином портале прокуратуры Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуре Кировской области.