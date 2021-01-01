Какие направления для зимнего отдыха наиболее доступны по цене в январские праздники выяснили эксперты Авито Недвижимости. Так, в нашем регионе снять квартиру можно за 800 рублей в сутки.Меньше всего путешественники потратят на посуточную аренду квартиры в небольших городах или селах. Средняя стоимость такого жилья по стране - 1500 рублей в сутки. Но намного дешевле найм квартиры обойдется в городе Лысково Нижегородской области - примерно 300 руб./сутки. В городе Тайге Кемеровской области или Октябрьске Самарской области, а также в пгт. Башмаково Пензенской области арендовать жилье можно всего за 350 руб./сутки.Поселок Кумены Кировской области замыкает десятку самых бюджетных для путешественников мест. Найм квартиры обойдется здесь всего в 800 руб./сутки. Такие же цены в городах Туймазы в Башкортостане и Суздале во Владимирской области.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелями интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:Почта: kp@kp-kirov.ruТелефон: 89229016635Группа Вконтакте