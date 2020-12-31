В Нововятске «Мерседес» сбил восьмилетнего мальчика. Как сообщает областная ГИБДД, легким испугом ребенок не отделался. Оказать ему помощь на месте не получилось.Авария произошла 30 декабря в 13.55. Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте, напротив дома №1 по улице Производственной, когда его сбил «Мерседес». Возможно, водитель не заметил ребенка или не успел сбавить скорость. Сам 27-летний хозяин иномарки не пострадал, а вот для мальчика удар оказался слишком сильным. По итогу его пришлось госпитализировать.Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло шесть ДТП, в котором пострадали столько же человек.