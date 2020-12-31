Как сообщает пресс-служба правительства региона, в такую группу кировчане могут определить своих пожилых родственников, за которыми нужен присмотр в течение дня. В них пенсионеры в течение дня могут пообщаться друг с другом и не чувствовать себя одинокими, пока их молодые родственники заняты работой.В 2019 году группы дневного присмотра открылись в Кирове, а также в Кирово-Чепецком и Советском районах. Еще пять дополнительных появились в 2020 году в Вятскополянском, Котельничском, Малмыжском и Яранском муниципалитетах и в областном центре. Они располагаются на базе комплексных центров соцобслуживания.Сейчас группы присмотра не работают полноценно из-за пандемии коронавируса. На данный момент специалисты поддерживают пожилых людей по телефону - беседуют с ними, интересуются их делами и здоровьем. Группы присмотра заработают в прежнем режиме, как только эпидемиологическая обстановка в регионе стабилизируется.