Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 30 декабря.Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 241 новый случай заражения коронавирусом. За этот же период с выздоровлением выписано 590 человек.В инфекционных госпиталях сейчас находятся 3386 жителей области, у 2988 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 2842 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 398 кировчан диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 118 пациентов с коронавирусом, 18 из них - на ИВЛ.В домашних условиях проходят лечение 12830 пациентов.За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 5892 исследования на COVID-19. На КТ обследовали 750 жителей региона. «Скорая помощь» выезжала на вызовы 1751 раз.По статистике сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в регионе скончался еще один пациент с COVID-19. За весь период наблюдений в регионе умерли 229 человек.Напомним, что в Кировской области с 1 декабря создан единый короткий номер справочной службы по COVID-19 - 122. По нему можно также записаться на вакцинацию от коронавируса. Звонок - бесплатный как с мобильного, так и стационарного телефона.