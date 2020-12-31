На главу Опаринского муниципального района могут завести уголовное дело за халатность. Виной всему все та же история с замерзающими жителями Маромицы. Информацию сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Напомним, жители поселка жаловались на холод в жилых домах. Как выяснилось, виной тому стал прорыв системы теплоснабжения. Этим случаем заинтересовалась прокуратура. После нескольких проверок ведомство выяснило, что ввод котельной в эксплуатацию был незаконным, так как ее производственная мощность не соответствовала проекту.Сейчас последствия аварии устранили, но котел все еще не выведен на полную мощность, и ресурсоснабжающая организация планирует установить дополнительный. Поскольку люди продолжают замерзать в своих домах, прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела в отношении главы Опаринского района за халатность. Теперь ему может грозить вполне реальный срок, если в действиях (или бездействии) чиновника выявят признаки преступления.