Праздник праздником, а проверки по расписанию! Традиционно, в выходные и праздничные дни кировских автолюбителей будут проверять на признаки опьянения. Информацию сообщает областная ГИБДД.Как и всегда, на заранее выбранных участках города будут останавливать все транспортные средства и проверять, насколько трезвы их водители. По традиции, помогать сотрудникам ГИБДД будут представители добровольных народных дружин и активисты «Ночного Патруля».Госавтоинспекция Кировской области напоминает, что за вождение в нетрезвом виде положен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. За повторное подобное нарушение автомобилист понесет уже уголовную ответственность. Кроме того, участникам дорожного движения напоминают, что в служебных автомобилях стоят видеорегистраторы - на случай, если кто-то захочет решить конфликт через взятку или драку.