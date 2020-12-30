Вятский художественный музей им. В.М. и А.М. Васнецовых ищет подрядчика, который займется разработкой проектно-сметной документации (ПСД). Соответствующий аукцион появился на сайте Госзакупок.Будущий подрядчик должен будет разработать ПСД на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия: реставрация и приспособление здания для современного использования.Заявки на участие в торгах принимаются до 15 января 2021 года. Все работы подрядчик должен завершить в течение девяти месяцев с момента подписания договора. Максимальная цена контракта - 3,2 миллиона рублей. Деньги будут выделены из бюджета Кировской области.