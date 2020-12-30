В Кировской области изменили правила приема детей в школы. В соответствии с приказом Минпросвещения России в регионе меняются даты зачисления ребенка в первый класс.Так, в следующем году прием детей в первый класс на обучение с 1 сентября 2021/22 года начнется с 1 апреля и завершится 30 июня 2021 года. Это касается дошкольников, у которых есть первоочередное или внеочередное право на зачисление в учебное заведение.Для ребят, которые не проживают на закрепленной территории, прием заявлений на обучение в первый класс начнется с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.К каким школам относятся конкретные территории, станет известно к 15 марта.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелями интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:Почта: kp@kp-kirov.ruТелефон: 89229016635Группа Вконтакте