С 1 января 2021 года в системе обращения с твердыми коммунальными отходами в Кировской области произойдут некоторые изменения.Во-первых, с перевозчиками будут рассчитываться за массу вывезенных отходов, а не за количество контейнеров, установленных на площадках. Изменится и сама система учета количества собираемого мусора.С 1 января начнут действовать новые нормативы накопления отходов, которые рассчитали в результате натуральных замеров. Эти данные отражают количество мусора, которое накапливают жители многоквартирных домов, частного сектора и юридические лица.Из тарифа регионального оператора исключили затраты на работу «Центрального полигона» и скорректировали расходы на транспортировку отходов. Это вместе с новыми нормативами позволило снизить плату за вывоз ТКО для жителей всех районов области. Она с 1 января уменьшится на 18 рублей человека. А для кировчан, проживающих в многоквартирных домах областного центра плата снизится на 18 копеек за кв. метр. Платить по старому тарифу будут только жители Кирово-Чепецка.С 1 января, помимо регоператора, АО «Куприт», транспортировкой отходов займется и АО «Вятавтодор». Сейчас оба предприятия заключают договоры на вывоз мусора с субподрядчиками.А региональный оператор также готов помочь муниципалитетам с оборудованием контейнерных площадок. 1500 контейнеров уже закуплены и еще на аренду 4000 штук АО «Куприт» заключило договор с ООО «КДУ-3».