Кировчане пожаловались в соцсетях на неработающий на перекрестке улицы Московской и проспекта Строителей светофор. Власти, благодаря системе «Инцидент менеджмент», быстро отреагировали. И оперативно установили новый.«Инцидент менеджмент» успешно работает уже два года. Только в декабре 2020 года в систему поступило 1438 обращений, на 1280 власти оперативно отреагировали. Чаще всего сообщения поступали из Кирово-Чепецка, Слободского, Яранска, Котельнича и Котельничского района.Последнее время большинство жалоб касается чистки улиц Кирова от снега. Это позволило улучшить работы администрации, которая сейчас ежедневно информирует горожан о графике вывоза снега. Обратиться с волнующим вопросом в правительство Кировской области может любой желающий. Для этого необходимо описать свою проблему ВКонтакте по ссылке, либо написать о ней в комментариях под любым постом и сообщениях правительства Кировской области.