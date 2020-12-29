В Кировской области наказали коллекторов, которые в течение месяца терроризировали звонками мужчину. Подробностями об инциденте поделились в пресс-службе областного УФССП.К кировским судебным приставам обратился мужчина с жалобой на многочисленные звонки от коллекторского агентства. Звонившие требовали вернуть долг гражданина, который обратившемуся даже не был знаком. Несмотря на все объяснения, звонки продолжали поступать. Все разговоры мужчина записывал на диктофон.- За месяц представители коллекторского агентства позвонили гражданину девять раз, а в один из дней - дважды в течение суток, - сообщили в пресс-службе ведомства.Судебные приставы возбудили в отношении коллекторов административное дело. В итоге суд признал агентство виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.