Исполняющий обязанности заместителя директора АО «Центральный рынок» по торговле Николай Прилуков рассказал о том, как будет работать торговый объект в новогодние праздники. Речь идет о выходных днях с 1 по 10 января 2021 года.Кировчане могут приобрести продукты для новогоднего стола на Центральном и Октябрьском рынках по 31 декабря. 1 и 2 января торговые павильоны будут закрыты для посетителей, а с 3 января предприятие продолжит свою работу в обычном режиме.Руководство АО «Центральный рынок» напоминает посетителям о необходимости применения средств индивидуальной защиты - медицинских масок. Во всех павильонах в открытом доступе имеются санитайзеры для обработки рук.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелями интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:Почта: kp@kp-kirov.ruТелефон: 89229016635Группа Вконтакте