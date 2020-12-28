В Кирове на 74 году жизни скончался заслуженный художник РФ Дмитрий Сенников. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры Кировской области.Дмитрий Николаевич был одним из ведущих вятских художников, активно и плодотворно работал в техниках: живопись, графика, темпера, акварель, пастель, гуашь, цветной карандаш.Информация о месте и времени прощания с Дмитрием Сенниковым будет известно позднее.Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким Дмитрия Николаевича Сенникова.СПРАВКА «КП»Сенников Дмитрий Николаевич родился 24 июня 1947 года в Приморском крае. В 1968 году закончил Кировское училище искусств. С 1980 года - член ВРО ВТОО «Союз художников России». С 2011 года - Заслуженный художник РФ.