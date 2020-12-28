В Кирковой области сотрудник УФСИН Максим Керюшенков спас полуторагодовалую девочку и ее маму от свирепой собаки. Об инциденте, который произошел 27 декабря, рассказали в пресс-службе регионального УФСИН.Максим Керюшенков услышал женские крики о помощи. Мужчина тут же выбежал на улицу и увидел женщину, держащую на руках маленького ребенка. Она отчаянно отбивалась от собаки. Животное крепко вцепилось в ногу маленькой девочки. Максим Керюшенков сумел отбить ребенка от разъяренной собаки.Удерживая пса, сотрудник дал возможность маме с дочкой укрыться в ближайшем доме. Сам же Максим Керюшенков пострадал от укусов животного, но сумел защитить попавших в беду.