29 декабря в 14.00 в Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина (ул. Преображенская, 74) подведут итоги III тура городского литературного марафона «Книгооткрыватели» и назовут имена победителей.Марафон призван популяризовать книгу и чтение. Он состоял из трех туров, в нем приняли участие 6 команд юных читателей библиотек города Кирова. После I тура состязание продолжили 4 команды. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой мероприятие проводится в заочном формате.Тема III тура - «Я читаю книги о войне» - посвященного 75-летию Великой Победы, завершает Год памяти и славы, объявленный президентом России. Участники представят жюри 3 творческих задания: письмо маленькому герою большой войны, театральную миниатюру по произведениям о Великой Отечественной войне и презентацию о вкладе кировчан в дело Великой Победы.Победитель будет определен по сумме баллов по итогам всех трех туров.Награждение представителей команд пройдет на закрытом мероприятии с соблюдением всех санитарных норм.