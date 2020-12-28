Кировстат опубликовал итоги жилищного строительства в регионе за январь - ноябрь текущего года. За этот период в регионе введено в эксплуатацию 4929 квартир. Их общая площадь составила 354,2 тыс. кв. метров. Специалисты отмечают, что темпы жилищного строительства снизились на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Причем меньше стали строить как многоквартирных, так и индивидуальных домов.По вводу жилья в расчете на 1000 человек Кировская область занимает последнее 14 место в Приволжском федеральном округе.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелями интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:Почта: kp@kp-kirov.ruТелефон: 89229016635Группа Вконтакте