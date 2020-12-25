Автомобилистов Кирова снова массово проверят на состояние алкогольного опьянения. В Октябрьском и Ленинском районах «сплошные проверки» будут проходить три дня: с 25 по 27 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.Сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды вместе с активистами «Ночного Патруля» и народными дружинниками. В ГИБДД также напомнили, что за управление транспортом в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишения прав на срок от полутора до двух лет.Отметим, что во всех автомобилях ДПС есть видеорегистраторы. Поэтому попытка дать взятку или создать конфликтную ситуацию может усугубить положение водителя.