В Кирове на улице Потребкооперации женщина-водитель Renault Logan врезалась в трактор. Информацию о ДТП сообщили в областной Госавтоинспекции.Авария произошла в четверг утром, 24 декабря, напротив дома №26 на улице Потребкооперации. По предварительной информации, 43-летняя женщина-водитель автомобиля Renault Logan врезалась во встречный трактор. От удара машину буквально разорвало на части. Очевидцы рассказали, что девушку, сидевшую за рулем, спасатели доставали из салона с помощью специнструментов. С серьезными травмами ее доставили в больницу.За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых четыре человека пострадали.Госавтоинспекция Кировской области напоминает о необходимости соблюдения оптимального скоростного режима, соответствующего погодным и дорожным условиям, а также дистанции до впереди идущего транспорта.