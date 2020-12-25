На выставке продукции исправительных учреждений Кировской области появились новые экспонаты. Отбывающие наказание умельцы изготовили расписные шкатулки, резные нарды и шахматы, а также нарисовали картины и панно. Коллекцию оригинальных изделий пополнили скрипка-шкатулка и столик с шахматными фигурами.Как рассказал Сергей Малых начальник отделения маркетинга отдела трудовой адаптации осужденных территориального УФСИН, осужденный ИК № 1 все шахматные фигуры сделал в необычном ракурсе. А материалом для создания такого замечательного сувенира послужили старые автомобильные запчасти.Уникальной можно назвать и шкатулку, созданную одним из осужденных исправительной колонии № 29, в виде скрипки. Ее не сразу отличишь от настоящего музыкального инструмента.На выставке, действующей в УФСИН России по Кировской области с 2016 года, помимо сувениров, можно увидеть и приобрести товары для бани и дачи и плетеные изделия из лозы. Есть здесь и образцы продукции из древесины: корпусная мебель, деревянная тара, кабельные барабаны, бондарные изделия. В экспозиции можно найти и товары, которые могут пригодиться дома или на производстве: постельное белье, сорочки, спецодежда для представителей разных профессий.Все экспонаты можно посмотреть в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по адресу: г. Киров, ул. Нагорная, 22.