В Кирове разыскивают 33-летнюю женщину, пропавшую почти сутки назад. В последний раз Ирину Кривошеину, жительницу поселка Костино, видели 23 декабря около 23 часов. С тех пор информации о ее местонахождении нет.Приметы пропавшей сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Ирина Николаевна худощавого телосложения, ее рост 160 см, у нее русые волосы до плеч и зеленые глаза. На момент исчезновения женщина была одета в черную куртку с капюшоном, синие джинсы и черные сапоги.Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просьба незамедлительно сообщить об этом по номерам 89123334190 (инфорг поиска Ольга), 8-800-700-54-52 или 112.